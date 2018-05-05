214.6 مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية الزراعية فى 4 شهور







الإسماعيلية - جمال حراجى

أعلن الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن حجم التصدير الفعلى من المنتجات الزراعية التى غزت الأسواق العربية والأوربية خلال الأربعة أشهر الماضية، من بداية شهر يناير، وحتى نهاية شهر أبريل الماضى، 2018 بلغت 214.6 مليون دولار، وذلك لكمية قدرها 1088413 طنا.

وأشار وكيل وزارة الزراعة فى بيان له اليوم، إلى أن إجمالى قيمة ما تم تصديره خلال تلك الفترة من محاصيل الخضروات المجمدة والطازجة بلغت 6.7 مليون دولار لكمية قدرها 3776 طن، بينما بلغت قيمة ما تم تصديره من الفاكهة المجمدة والطازجة 153 مليون دولار، لكمية قدرها 965499 طن، وبلغت قيمة صادرات المحاصيل الحقلية 54.8 مليون دولار، لكمية قدرها 119126 طن، وبلغت قيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية 40 ألف دولا لكمية قدرها 10 طن.

وأكد الدكتور مهندس فتحى محروس مدير عام التسويق الخارجى بمديرية الزراعة بالاسماعيلية، على أن الصادرات الزراعية المصدرة إلى الدول العربية والأجنبية خلال شهر أبريل الماضى فقط 52.1 مليون دولار، لكمية قدرها 91993 طنا، وذلك من مختلف أصناف الفاكهة الطازجة والمجمدة والخضروات الطازجة والمجمدة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية، وشملت تصدير أصناف من الخضروات المجمدة، وفراولة مجمده وبصل أخضر وفاصوليا خضراء، ومعجون طماطم وبامية مجمدة، وخضار مشكل وبرتقال وثمار جوافة طازجة وزيتون، وعصائر الفاكهة ومندرين ولب جوافة، وسمسم وفول سودانى، وتم تصديرها إلى الدول العربية والدول الأجنبية ودول الاتحاد الأوروبى، وتشمل هذه الدول كل من الكويت ولبنان وأوكرانيا وإيطاليا، وتشيك والإمارات والمملكة العربية السعودية، والهند، والصومال، والعراق، وتونس، والنمسان، وأن هناك إرتفاع ملحوظ فى صادرات أصناف الموالح والفول السودانى خلال تلك الفترة عن مثيلاتها فى الأعوام السابقة .