12 ألف 635 طالب وطالبة بكلتى الأداب والعلوم يؤدون الامتحانات بجامعة سوهاج







سوهاج محمود مقبول

أدى اليوم 11 ألف طالب وطالبة بكلية الآداب و1635 طالب وطالبة بكلة العلوم اليوم بجامعة سوهاج إمتحان الفصل الدراسى الثانى .

حيث أدى طلاب كلة العلوم الإمتحان داخل 19 لجنة ،وبلغ عدد طلاب الفرقة الأولى 517 طالب وطالبة وطلاب الفرقة الثانية 376 طالب وطالبة ،وطلاب الفرقة الثالثة 305 طالب وطالبة وطلاب الفرقة الرابعة 437 طالب وطالبة ،بينما أدى طلاب كلة الاداب الإمتحان داخل 114 لجنة وبلغ عدد طلاب الفرقة الأولى الأولي 2427، وطلاب الفرقة الثانية 2844، ، أما طلاب الفرقة الثالثة فيبلغون 2605، وأخيراً 2930 طالب وطالبة بالفرقة الرابعة.

وعلى جانب أخر قام الدكتورأحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه الدكتور احمد محمد سليمان عميد كلية العلوم، والدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب، أعمال سير الإمتحانات بالفصل الدراسى الثاني بالكليتين، وخلال تفقده اللجان، تحدث رئيس الجامعة مع الطلاب عن مدى توافق أسئلة الامتحانات مع المناهج المقررة، كما تابع تواجد الاطباء داخل اللجان لمواجهة أي حالات طارئة.

ووشدد الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة على عدم دخول الطلاب نهائيا اللجان بالتليفونات المحمولة، وأن من يخالف ذلك سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده، كما شدد على الملاحظين والمراقبين التعامل بكل حزم فى حالات الغش، والتأكد من توافر كافة العوامل المساعدة علي تأدية الامتحانات في سلامة ويسر .