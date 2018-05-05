video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 07:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

12 ألف 635 طالب وطالبة بكلتى الأداب والعلوم يؤدون الامتحانات بجامعة سوهاج

السبت، 05 مايو 2018 06:31 م
12 ألف 635 طالب وطالبة بكلتى الأداب والعلوم يؤدون الامتحانات بجامعة سوهاج رئيس الجامعة


سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

أدى اليوم 11 ألف طالب وطالبة بكلية الآداب و1635 طالب وطالبة بكلة العلوم اليوم بجامعة سوهاج  إمتحان الفصل الدراسى الثانى .

حيث أدى طلاب كلة العلوم الإمتحان داخل 19 لجنة ،وبلغ عدد طلاب الفرقة الأولى 517 طالب وطالبة وطلاب الفرقة الثانية 376 طالب وطالبة ،وطلاب الفرقة الثالثة 305 طالب وطالبة وطلاب الفرقة الرابعة 437 طالب وطالبة ،بينما أدى طلاب كلة الاداب الإمتحان داخل 114 لجنة وبلغ عدد طلاب الفرقة الأولى الأولي 2427، وطلاب الفرقة الثانية 2844، ، أما طلاب الفرقة الثالثة فيبلغون 2605، وأخيراً 2930 طالب وطالبة بالفرقة الرابعة.

وعلى جانب أخر قام الدكتورأحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه الدكتور احمد محمد سليمان عميد كلية العلوم، والدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب، أعمال سير الإمتحانات بالفصل الدراسى الثاني بالكليتين، وخلال تفقده اللجان، تحدث رئيس الجامعة مع الطلاب عن مدى توافق أسئلة الامتحانات مع المناهج المقررة، كما تابع تواجد الاطباء داخل اللجان لمواجهة أي حالات طارئة.

 ووشدد الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة على عدم دخول الطلاب نهائيا اللجان بالتليفونات المحمولة، وأن من يخالف ذلك سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده، كما شدد على الملاحظين والمراقبين التعامل بكل حزم فى حالات الغش، والتأكد من توافر كافة العوامل المساعدة علي تأدية الامتحانات في سلامة ويسر .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة سوهاج تطلق اسم الشهيد ملازم أول محمد طلعت على مدرج بكلية الهندسة

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

جامعة سوهاج

اخبار جامعة سوهاج

امتحانات

الفصل الدراسى الثانى




لا تفوتك
عودة الدراسة بجميع كليات جامعة العريش بعد توقفها خلال الفترة الماضية

عودة الدراسة بجميع كليات جامعة العريش بعد توقفها خلال الفترة الماضية

التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

تريزيجيه يسجل ويصنع هدفين فى شوط قاسم باشا وطرابزون

تريزيجيه يسجل ويصنع هدفين فى شوط قاسم باشا وطرابزون

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة