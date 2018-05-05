وكيل تعليم بورسعيد يحيل مدير مدرسة إعدادى للتحقيق بسبب عدم الانضباط







بورسعيد- محمد فرج

أحال الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، مدير مدرسة حفاظ إبراهيم الإعدادية للبنين للشئون القانونية للتحقيق بسبب عدم الانضباط داخل المدرسة .

وأكد الدكتور نبوى خلال، لـ"اليوم السابع"، على أنه فوجئ أثناء متابعته انتظام سير أعمال امتحانات النقل قيام الطلاب بتسلق سور المدرسة لشراء سندوتشات والعودة مرة أخرى وسط حالة من التسيب والفوضى وغياب أفراد الأمن وجهاز الإشراف المدرسى .

وأشار وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، إلى أنه قام باستدعاء لجنة من الشئون القانونية والمتابعة لإثبات الواقعة ونقله إلى أحد المدارس بجنوب بورسعيد لحين الانتهاء من التحقيقات.