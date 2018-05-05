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السبت، 05 مايو 2018 01:49 م
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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد امتحانات النقل بإدارة شرق المنصورة

السبت، 05 مايو 2018 01:09 م
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد امتحانات النقل بإدارة شرق المنصورة وكيل تعليم الدقهلية يتفقد امتحانات النقل


الدقهلية شريف الديب
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تفقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم السبت لجان الصف الرابع والخامس الابتدائى بمدرسه الشهيد عبد الرحمن متولى الابتدائية، والصف الأول والثانى الإعدادى بإدارة شرق التعليمية بمدرسه السيدة خديجة الإعدادية.

كما تفقد عبد الرؤوف لجان الامتحان بمدرسه الشهيد عبد الرحمن متولى "سابقا أحمد لطفى السيد الابتدائية" وتأكد من وضوح ورقه الأسئلة، ومطابقتها للمواصفات الفنية، وتابع غرفه الكنترول وتأكد من سلامه محاضر فتح المظاريف وكشوف الملاحظة.

واطمئن على الطالبة حبيبه حسن المصابة فى حادث سير فى لجنتها الخاصة بمدرستها أحمد لطفى السيد وأمر بتذليل العقبات التى تواجه حركتها وتلبية مطالبها، وأوصى بتوفير جو من الهدوء والاطمئنان لجميع الطلبة أثناء تأديتهم الامتحان.

وانتقل إلى مدرسة السيدة خديجة الإعدادية واطمئن على سير الامتحان، وأكد على عدم اصطحاب التليفون المحمول للملاحظين والطلبة أثناء اللجنة ومنع الغش وتهيئه الجو المناسب من نظافة وتهوية وإضاءه للطلبة لأداء امتحانهم فى هدوء واطمئنان حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتفقد كنترول اللجنة واطمئن على محاضر فتح المظاريف وكشوف الملاحظة.

 

 

 


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