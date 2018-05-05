وصول و سفر 8690 راكب و معتمر و تداول 581 شاحنة بموانىء البحر الأحمر







جنوب سيناء فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 845 راكب و 28 شاحنة عفش ركاب و 26 سيارة كما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 83 راكب و 83 شاحنة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة محبة و على متنها 1000 معتمر و 1 شاحنة بضائع و 2 سيارة و ثلاث سفن أخرى وهى عمان، الحرية2 ،بوسيدون اكسبريس و على متنهم 348 راكب و 50 شاحنة و17 سيارة وغادرت السفينة New CHalldnge وعلى متنها 26 الف طن فوسفات و السفينتين مسرة و نما اكسبريس و على متنهم 195 راكب و 73 شاحنة بضائع و 7 سيارة.

على جانب أخر، استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 862 راكب و 55 سيارة بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 40 راكب و 6 سيارة.

و فى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1944 راكب منهم 45 معتمر و تداول 111 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 971 راكب و 18 براد و 24 تريلا و 2 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 766 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 17 براد و 6 تريلا و 4 سيارة و غادرت السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 207 راكب و 28 براد و 18 تريلا و 2 سيارة.