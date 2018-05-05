وزير الخارجية العراقى: نرفض تواجد أى قوة أجنبية على أراضينا

وزير الخارجية العراقى: نرفض تواجد أى قوة أجنبية على أراضيناالسبت، 05 مايو 2018 06:55 م
وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى
إضافة تعليق
أكد وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى اليوم السبت، رفض وجود أى قوات أجنبية على أراضى العراق.
ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى "واع"، عن بيان صادرعن مكتب الجعفرى عقب لقائه وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، فى أنقرة إن “العراق متمسك بإقامة أفضل العلاقات مع تركيا على أساس حُسن الجوار، ورفض تواجد أى قوات على أراضيه تقوم بزعزعة أمن واستقرار البلدين والمنطقة".
وأعرب الجعفرى عن "شكره وتقديره للمواقف الداعمة للعراق بتقديم المساعَدات الإنسانية، والمساهمة الفاعلة فى مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق”، مشيرا إلى أن “ العراق لا يزال يتطلع لوقوف الدول الصديقة إلى جانبه، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثماري؛ لما له من أثر كبير فى تعميق العلاقات، وتفعيل المصالح المشتركة".
إضافة تعليق
"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك
رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة