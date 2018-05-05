وزير الخارجية العراقى: نرفض تواجد أى قوة أجنبية على أراضينا

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أكد وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى اليوم السبت، رفض وجود أى قوات أجنبية على أراضى العراق.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى "واع"، عن بيان صادرعن مكتب الجعفرى عقب لقائه وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، فى أنقرة إن “العراق متمسك بإقامة أفضل العلاقات مع تركيا على أساس حُسن الجوار، ورفض تواجد أى قوات على أراضيه تقوم بزعزعة أمن واستقرار البلدين والمنطقة".

وأعرب الجعفرى عن "شكره وتقديره للمواقف الداعمة للعراق بتقديم المساعَدات الإنسانية، والمساهمة الفاعلة فى مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق”، مشيرا إلى أن “ العراق لا يزال يتطلع لوقوف الدول الصديقة إلى جانبه، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثماري؛ لما له من أثر كبير فى تعميق العلاقات، وتفعيل المصالح المشتركة".