video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية العراقى: نرفض تواجد أى قوة أجنبية على أراضينا

السبت، 05 مايو 2018 06:55 م
وزير الخارجية العراقى: نرفض تواجد أى قوة أجنبية على أراضينا وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى


(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى اليوم السبت، رفض وجود أى قوات أجنبية على أراضى العراق.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى "واع"، عن بيان صادرعن مكتب الجعفرى عقب لقائه وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، فى أنقرة إن “العراق متمسك بإقامة أفضل العلاقات مع تركيا على أساس حُسن الجوار، ورفض تواجد أى قوات على أراضيه تقوم بزعزعة أمن واستقرار البلدين والمنطقة".

وأعرب الجعفرى عن "شكره وتقديره للمواقف الداعمة للعراق بتقديم المساعَدات الإنسانية، والمساهمة الفاعلة فى مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق”، مشيرا إلى أن “ العراق لا يزال يتطلع لوقوف الدول الصديقة إلى جانبه، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثماري؛ لما له من أثر كبير فى تعميق العلاقات، وتفعيل المصالح المشتركة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: حريصون على الاستفادة من الخبرة المصرية المتميزة فى مجال الرى

الولايات المتحدة تعيد إلى العراق 3800 قطعة أثرية مهربة

العراق تستنكر الهجوم الإرهابى على مقر مفوضية الانتخابات الليبية بطرابلس

وزير الخارجية العراقى

العراق

اخبار العراق

القوات الاجنبية في العراق

امريكا




لا تفوتك
التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

انطلاق معارض السلع الغذائية بالجيزة.. واللحوم المستوردة بـ60 جنيه للكيلو

انطلاق معارض السلع الغذائية بالجيزة.. واللحوم المستوردة بـ60 جنيه للكيلو

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

هاربون من جحيم الإخوان.. 11 موظفا بقناة أيمن نور يطلبون السماح بالرجوع لمصر

هاربون من جحيم الإخوان.. 11 موظفا بقناة أيمن نور يطلبون السماح بالرجوع لمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة