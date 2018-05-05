وزير التموين ردا على مطالب بزيادة سعر القمح: لا بد من موافقة مجلس الوزراء







الفيوم - رباب الجالى

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين خلال المؤتمر الصحفى لوزيرى التموين والزراعة ومحافظ الفيوم: "إن هناك قرارا من مجلس الوزراء بتثبيت سعر القمح ولا يمكن زيادة السعر دون قرار جديد، ولكننا سندرس السعر الاسترشادى مبكرا ومعدلات تحديد السعر"، جاء ذلك ردا على مطلب النائب ربيع أبو لطيعة عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والمطالب فيه بزيادة سعر القمح.

وعرض اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب، خلال المؤتمر، شكوى مربى الماشية من لجنة الأوصياء لصرف القروض، مؤكدا تعطل منح القروض، وكذلك شكوى العاملين بمشروع تغذية المدارس وعددهم 300 موظف، حيث إنهم لم يصرفوا رواتبهم منذ شهرين.

وأشار النائب أشرف عزيز إلى أن زريعة تنمية المخزون السمكى ببحيرة قارون لا يتم إرسالها بانتظام، بالرغم من أن هيئة الثروة السمكية وعدت بـ5 ملايين زريعة جمبرى فى مارس وحتى الآن لم ترسلها، مقترحا إقامه "مفرخ" للأسماك البحرية والنيلية بالفيوم، ورد وزير الزراعة أنه سيتم توريد زريعة للفيوم وستتم دراسة عمل مفرخ أسماك بعد تطوير البحيرة.

ومن جانبه قال النائب منجود الهوارى، عضو مجلس النواب، إن المخزن التموينى بشارع النقراشى بمدينة سنورس بالفيوم تحول إلى مأوى لمتعاطى المخدرات، ليقاطعه الدكتور على المصيلحى بأنه سوف يتحول قريبا إلى أفضل مخزن بالمدينة.

وطالب النائب ممدوح الحسينى من وزير التموين رفع سعر القمح إلى 700 جنيه أسوة بما تم مع قصب السكر، لأن الفلاح المصرى هو الأصل والأساس، كما طالب بزيادة سعر البنجر بالقدر المناسب، بينما وجه مطالبه لوزير الزراعة بزيادة الأحوزة العمرانية بالفيوم، وكذلك تحديد قطع أراض للمشروعات الصغيرة للشباب.

ومن جانبه قال زير الزراعة: "نحن يسرنا القروض بأقصى درجة ممكنة، ومنحنا البنوك مميزات متعددة، وننسق مع هيئة الأحوزة العمرانية لعمل زمامات وتحديد الأحوزة العمرانية.

وعن مشروع تغذية المدارس أكد الوزير أن العمالة 3 أضعاف الإنتاج والمشروع تمويل ذاتى يعتمد على الإنتاج، وأكد الوزير أنه يعتبر البناء على الأرض الزراعية جريمة خاصة الأرض الخصبة.

وطالب النائب سيد سلطان، خلال المؤتمر بعودة دور المرشد الزراعى وحل مشكلة البطاقات التموينية للمواطنين، ومنحة من التموين للفيوم بمجمعات استهلاكية وشوادر لحوم، ليرد وزير التموين أنه فى فترات سابقة تم إعطاء موافقات بكثرة وبلا داعى لإنشاء مخابز، وهذا مفهوم خاطئ لأنها وسيلة لصرف الدعم، وطالب بتقرير مفصل عن المخابز المتوقفة.

وعن مجمعات السلع الاستهلاكية قال وزير التموين: "لدينا أرصدة كبيرة ويمكننى زيادة المعروض بأى نسبة، ولكن لا بد من تناسب تكلفة العرض مع التسويق، ونريد من وزارة الزراعة تحسين التقاوى والإرشاد الزراعى".