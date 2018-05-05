وزير الأوقاف من مشروع الإسكان الاجتماعى بالسادات: الشقق لا تقل عن 80 مترا







المنوفية - محمود شاكر

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم تعديل التصميمات المختلفة للوحدات بالإسكان الاجتماعى، حتى تكون الشقة السكنية سبيل الاستقرار لجميع الحاصلين عليها.

وأكد جمعة، أن البداية ستكون من 80 مترا مرورا بـ 90 و 100و110و120 مترا حتى لا يكون هناك أعباء على الحاصلين بعد سنوات بسيطة من تسلم الشقة من خلال عبء البحث عن شقة سكنية أكبر تستوعب عدد أفراد الأسرة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف التفقدية لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات، بمشاركة المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، والمهندس علاء عبد العزيز وكيل الوزارة للإسكان والتشييد بالهيئة، وأحمد عطية وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية بالهيئة، والمهندس كمال عطية مدير عام التنفيذ، وسيد خليف مدير عام منطقة أوقاف المنوفية، والمهندسين المشرفين على المشروع .

يذكر أن المشروع من يتكون من 88 عمارة بإجمالى 2110 وحدات سكنية كاملة المرافق وبمساحات تتراوح ما بين 55 م2 – 80 م2، ومبانى خدمية عبارة عن " مول تجارى، ونادى اجتماعى، ومركز صحى، وحضانة "، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية من صرف صحى وأغذية المياة، وطرق، وتنسيق الموقع العام، وتتراوح المساحات بين "52،55، 65، 74، 76،79"متر، منها غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ ومنها غرفتين وصالة ومطبخ وحمام وسعر البيع بالتتابع " 130 الف، و 136 الف، و 161 الف، و 173 الف، و 186الف، و 191 " .