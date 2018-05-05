وزير الأوقاف من المنوفية: خطر الإهمال يساوى خطر الإرهاب







المنوفية - محمود شاكر

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ثقافة الإتقان فى العمل سبيل التقدم بالبلاد، وأن من يغش فى أى شىء له ذنب كبير، موضحًا أن خطر الإهمال لا يقل عن خطر الإرهاب ضاربا عدد من الأمثلة بأن يترك بعض العاملين غطاء بالوعة ليسقط فيه شخص، أو سلك كهرباء مكشوف، ليصيب الآخرين، وهو نفس الخطر الذى يمثل التفجير الإرهابى، ففى كلا الحالتين يتم إزهاق روح، مؤكدًا أن الإهمال وعدم الاتقان يدمر الأمم.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف التفقدية لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات، بمشاركة المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، المهندس علاء عبدالعزيز وكيل الوزارة للاسكان والتشييد بالهيئة، أحمد عطية وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية بالهيئة، المهندس كمال عطية مدير عام التنفيذ، سيد خليف مدير عام منطقة أوقاف المنوفية، والمهندسين المشرفين على المشروع.



ويذكر أن المشروع يتكون من 88 عمارة بإجمالى 2110 وحدات سكنية كاملة المرافق وبمساحات تتراوح ما بين 55 م2 – 80 م2، ومبانى خدمية عبارة عن "مول تجارى، ونادى اجتماعى، ومركز صحى، وحضانة "، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية من صرف صحى، وطرق، وتنسيق الموقع العام، وتتراوح المساحات بين "52،55، 65، 74، 76،79"متر، منها غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ ومنها غرفتين وصالة ومطبخ وحمام وسعر البيع بالتتابع " 130 الف، و 136 الف، و 161 الف، و 173 الف، و 186الف، و 191 " .