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وزير الأوقاف من المنوفية: الانتهاء من 8 آلاف وحدة سكنية نهاية العام الجارى

السبت، 05 مايو 2018 01:45 م
وزير الأوقاف من المنوفية: الانتهاء من 8 آلاف وحدة سكنية نهاية العام الجارى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف


المنوفية - محمود شاكر
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن مال الوقف له صفتان "العام والخاص" وتسعى الوزارة لخدمة المال العام فى خدمة العديد من الطبقات الأولى بالرعاية، والدخول فى عدد ضخم من مشروعات الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أنه تم إنهاء العديد من المشروعات ومنها الإسكان الاجتماعى والصداقة 1 والصداقة 2 والتى ضمت 4920 وحدة، وتم تسليم المشروع بالكامل. 

وأضاف أن هناك مشروعات ضخمة جارى الانتهاء منها وهى "مشروع الإسكان بالزقازيق، والعاشر من رمضان 2584 وحدة والمنيا، وبرج العرب، لافتا إلى أنه خلال 6 أشهر سنكون قد انتهينا من 8 آلاف وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى مع نهاية عام 2018.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الأوقاف لشقق الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات، يرافقة المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، المهندس علاء عبدالعزيز وكيل الوزارة للإسكان والتشييد بالهيئة، وأحمد عطية وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية بالهيئة، والمهندس كمال عطية مدير عام التنفيذ، وسيد خليف مدير عام منطقة أوقاف المنوفية، والمهندسين المشرفين على المشروع.

 يذكر أن المشروع يتكون من 88 عمارة بإجمالى 2110 وحدات سكنية كاملة المرافق وبمساحات تتراوح ما بين 55 م2 – 80 م2، ومبانى خدمية عبارة عن "  مول تجارى، ونادى اجتماعى، ومركز صحى، وحضانة "، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية من صرف صحى وأغذية المياه، وطرق، وتنسيق الموقع العام، وتتراوح المساحات بين "52،55، 65، 74، 76،79"متر، منها غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ ومنها غرفتان وصالة ومطبخ وحمام وسعر البيع بالتتابع " 130 ألفا، و 136 ألفا، و161 ألفا، و173 ألفا، و186ألفا، و191 ألفا".

وتبلغ تكلفة المشروع 200 مليون جنيه، وتم طرح الوحدات للعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها وديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، وتم دراسة الطلبات المقدمة بوزارة الإسكان وتم الافادة بأسماء المستحقين وجارى سداد مبلغ المقدمة والمقدر بـ20 ألف جنيه، ويمثل جزءا من المقدمة لحين إجراء القرعة العلنية والتى منها سيحدد الوحدة ومساحتها وعلى أساسها سيحدد باقى مبلغ المقدمة وثمن الوحدة والاقساط.

 


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