وزيرا الزراعة والتموين ومحافظ الفيوم يفتتحون المرحلة الأولى لتطوير بحيرة قارون

وزيرا الزراعة والتموين ومحافظ الفيوم يفتتحون المرحلة الأولى لتطوير بحيرة قارونالسبت، 05 مايو 2018 03:27 م
وزيرا الزراعة والتموين ومحافظ الفيوم فى بحيرة قارون
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افتتح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور جمال سامى محافظ الفيوم المرحلة الأولى لتطوير بحيرة قارون بتكلفة 13 مليون جنيه، بحضور المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين بالفيوم، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم والدكتور خالد حسن رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة السمكية وعدد من نواب البرلمان ومسئولى الثروة السمكية بالفيوم.
شمل التطوير إنشاء قناة كحزام آمن بطول 10 كيلومترات، كما تضمن 8 "فلاتر زلطية"، لترسيب المخلفات الصلبة.
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