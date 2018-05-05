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واشنطن تفشل فى تمرير بيان بمجلس الأمن يدين تصريحات الرئيس الفلسطينى

السبت، 05 مايو 2018 06:00 ص
واشنطن تفشل فى تمرير بيان بمجلس الأمن يدين تصريحات الرئيس الفلسطينى مجلس الأمن الدولى


الامم المتحدة (أ ف ب)
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فشلت الولايات المتحدة، الجمعة، فى إقناع مجلس الأمن الدولى، بتبنى بيان يدين الملاحظات التى أدلى بها الرئيس الفلسطينى محمود عباس عن اليهود والتى اعتبرت انها "غير مقبولة" وتحتوى على "إهانات قاسية معادية للسامية".

 

واعترضت الكويت العضو غير الدائم فى مجلس الأمن، على نص البيان باعتباره متحيزاً وقالت إن عباس قدم اعتذاره، واعتذر عباس عن هذه الملاحظات التى قالها خلال اجتماع للمجلس المركزى الفلسطينى وكانت الولايات المتحدة دعته فى مسودة البيان الى "الامتناع عن التعليقات المعادية للسامية".

واقترح البيان على مجلس الامن ان يبدى "قلقه العميق" بشأن ملاحظات عباس التى تتضمن "افتراءات وضيعة معادية للسامية ونظريات تآمرية لا أساس لها ولا تخدم مصالح الشعب الفلسطينى ولا السلام فى الشرق الأوسط".

ودعت المسودة التى اطلعت عليها فرانس برس "كل الأطراف الى الامتناع عن الاستفزازات التى تزيد من صعوبة استئناف المفاوضات".

 


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تصريحات الرئيس الفلسطينى

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