نشطاء سوريون: 400 مدنى مهددون بالموت فى مخيم اليرموك







دمشق أ ش أ

أكد ناشطون سوريون، وجود 400 مدنى مهددون بالموت فى مخيم اليرموك وحيى التضامن والزين، إضافة لبلدة الحجر الأسود المتاخمة، وسط تردى الأوضاع الإنسانية، فى ظل القصف المكثف لقوات الحكومة السورية.

وعلى جانب آخر، أفادت مصادر محلية - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية الجمعة - بعثور أهالى مخيم اليرموك على 20 جثة لمدنيين، بينهم نساء وأطفال، قتلوا نتيجة القصف على المخيم، جنوبى العاصمة دمشق.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالى عثروا فى قبوين منفصلين بمخيم اليرموك وحى الحجر الأسود على 20 جثة لمدنيين قضوا فى قصف سابق لقوات النظام.