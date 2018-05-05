video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 05:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نشطاء سوريون: 400 مدنى مهددون بالموت فى مخيم اليرموك

السبت، 05 مايو 2018 04:00 ص
نشطاء سوريون: 400 مدنى مهددون بالموت فى مخيم اليرموك جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية


دمشق أ ش أ
إضافة تعليق

أكد ناشطون سوريون، وجود 400 مدنى مهددون بالموت فى مخيم اليرموك وحيى التضامن والزين، إضافة لبلدة الحجر الأسود المتاخمة، وسط تردى الأوضاع الإنسانية، فى ظل القصف المكثف لقوات الحكومة السورية.

وعلى جانب آخر، أفادت مصادر محلية - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية الجمعة - بعثور أهالى مخيم اليرموك على 20 جثة لمدنيين، بينهم نساء وأطفال، قتلوا نتيجة القصف على المخيم، جنوبى العاصمة دمشق.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالى عثروا فى قبوين منفصلين بمخيم اليرموك وحى الحجر الأسود على 20 جثة لمدنيين قضوا فى قصف سابق لقوات النظام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لا تعتزم سحب قواتها من سوريا

روسيا: مساعدتنا مستمرة لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى سوريا

نشطاء سوريون

400 مدنى

الموت

مخيم اليرموك

سوريا

العنف فى سوريا




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة