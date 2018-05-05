ندوات توعية بمستشفى بنى سويف إحتفالاً باليوم العالمى لنظافة الأيدى







بنى سويف - أيمن لطفى

احتفلت مستشفى بنى سويف، باليوم العالمى لنظافة وغسل الايدى، وذلك بحضور الدكتور هانى همام مدير المستشفى، وفريق مكافحة العدوى بالمديرية والمستشفى، ومعظم العاملين .

وتضمنت الاحتفالية التى أقيمت بمبنى الطوارئ الجديد، بتوزيع بوسترات وملصقات وتنظيم ندوات توعية لشرح الطريقة المثلى لغسل الأيدى وتطهيرها من الميكروبات، والوقاية من الأمراض بحضور الأطباء وهيئة التمريض وطالبات مدرسة التمريض والعاملين الإداريين والأمن .

ومن جانبه أكد مدير مستشفى بنى سويف، أن المستشفى تشارك منظمة الصحة العالمية فى احتفالها باليوم العالمى لغسل الأيدى، إذ تجول فريق مكافحة العدوى بمديريه الصحة، والمستشفى داخل الأقسام لتوعيه الأطباء والمرضى والعاملين بآليات القضاء على الميكروبات، دون تكلفة وعن طريق استخدام الصابون فى غسل الأيدى .

وذلك برعاية الدكتور أحمد محيى القاصد رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة .



فريق مكافحة العدوى يتجول بالاقسام



توزيع ملصقات توعية ضمن الاحتفالية



احتفال مسنشفى بنى سويف باليوم العالمى لغسل الايدى



احد اقسام المستشفى



تنظيم ندوة توعية ضمن الاحتفالية