نائب رئيس السودان: استمرار حملة جمع السلاح حتى يعم السلام كافة أرجاء البلاد







(أ ش أ)

أكد نائب الرئيس السودانى حسبو محمد عبد الرحمن، استمرار الحملة القومية لجمع السلاح حتى يعم السلام والاستقرار كافة أرجاء البلاد دون استثناء، مشدداً على أن مشروع جمع السلاح سيستمر ولن يترك قطعة سلاح خارج المخازن.

وعدد عبد الرحمن - فى كلمته أمام حشد جماهيرى اليوم السبت، بمنطقة (نيرتتي) بولاية وسط دارفور - الأضرار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التى أسهم فيها السلاح غير القانونى وسط المجتمع، موضحا أنه كان السبب فى قتل الأبرياء وتشريد المواطنين، وأن الحرب لم يجن منها أهل دارفور سوى اللجوء والنزوح وعدم الاستقرار.

وكشف أن الهدف من زيارته برفقة أعضاء اللجنة العليا القومية لجمع السلاح وولاة دارفور الخمس، هو التعرف على نتائج قرار جمع السلاح والأوضاع الأمنية، ولتأكيد وتعزيز مسيرة السلام الاجتماعى والاستقرار الأمنى فى دارفور.

ووجه نائب الرئيس الوزارات الخدمية، بإعطاء أولوية وعناية خاصة لمحليات جبل مرة بتوفير الخدمات الضرورية فيها من مياه وصحة وتعليم، ودعم وتمويل المنتجين وإدخال التقنيات الحديثة فى مجالى الزراعة والثروة الحيوانية، لافتا إلى توقيع عقد تعبيد ورصف طريق (نيرتتي- جلدو- قولو- روكرو- تابت) خلال الأسبوع المقبل.