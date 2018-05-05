نائب الرئيس اليمنى يؤكد أهمية جهود تثبيت دعائم الدولة







(أ ش أ)

أكد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح على أهمية اضطلاع الحكومة بالمهام المنوطة بها وبذلها للجهود الهادفة إلى تثبيت دعائم الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه نائب الرئيس اليمنى برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، وأشارت الى أنه واستمع ، خلال الاتصال ، إلى تقرير بشأن الأوضاع فى المناطق التى شملتها جولة رئيس الوزراء ومن بينها محافظة أرخبيل سقطرى لاستكمال تطبيع الأوضاع وتدشين عدد من المشاريع التنموية والخدمية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

من ناحية أخرى ، ناقش على محسن صالح مع قيادة قوات الشرطة العسكرية المستجدات وجهود تفعيل فروع الشرطة فى المحافظات المحررة واستئناف مهامها.

وشدد نائب الرئيس على ضرورة تنشيط أداء الشرطة العسكرية وترتيبات قيادتها على ضوء قرارات وتوجيهات الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وأهمية أن تمارس مهامها فى الوحدات العسكرية المرابطة بالمناطق المحررة وتساهم فى تعزيز ورفد قوت الجيش والأمن والتعاون معهم فى حفظ الاستقرار.

وأكد على أهمية دور الشرطة العسكرية فى خلق الانضباط وترسيخه داخل القوات المسلحة وتقويم السلوك والمظهر لمنتسبى الجيش بما يمنع أى اختلالات أو إعوجاج للمهام القانونية المنوطة بمختلف الوحدات ويضمن أداءً نوعياً ومثالياً ومتكاملاً بين مختلف الوحدات العسكرية ، علاوة على استقبال المنضمين من أبناء القوات المسلحة والفارين من ممارسات وانتهاكات ميليشيا الحوثي.

وشدد نائب الرئيس على ضرورة مضاعفة الجهود وتجميع منتسبى الشرطة وإعادة التأهيل والتدريب والحرص على الأداء العسكرى المؤسسى ، موجهاً بتلبية المتطلبات اللازمة والترتيبات القيادية والحرص على الاستفادة القصوى من الدعم الأخوى لدول التحالف العربي.