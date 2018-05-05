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السبت، 05 مايو 2018 12:24 م
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ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

السبت، 05 مايو 2018 12:00 م
ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط -أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات وسفينتى بضائع عامة،بينما غادر سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة،وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة،بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. 

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم،مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1325 طن قمح ، كما غادرت 48 سيارة نقل محملة بـ 2064 طن قمح،وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175784 طنا،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25693 طنا.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 7000 يوريا و15170 طن رمل و18920 طن مولاس و232 طن ابلاكاش و202 طن دخان و19 طن صاج و1958 طن ملح.

 


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