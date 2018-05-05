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مياه القناه تواصل برنامج التوعية بترشيد المياه بالتنسيق مع الأوقاف والأزهر

السبت، 05 مايو 2018 01:09 م
مياه القناه تواصل برنامج التوعية بترشيد المياه بالتنسيق مع الأوقاف والأزهر مياه القناه تواصل برنامج التوعية بترشيد المياه


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لشركة مياه القناه، أنه فى إطار تواصل دور التوعية عن ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على المجارى المائية واصلت إدارة التوعية أعمالها برئاسة سيف شعلان مدير التوعيه لتنفيذ برامجها مع الأوقاف والأزهر، حيث تم تنفيذ ندوة عن الترشيد وزيارة محطة القنطرة غرب الكبرى لمياه الشرب، بحضور المهندسة داليا حسونه نائب منطقة القنطرة غرب، وذلك بالتعاون مع ادارة أوقاف القنطرة غرب بقيادة الشيخ مجدى عاشور.

وأشار عبدالمنعم فى بيان للشركة، إلى أن الزيارة الميدانية شارك فيها عدد من الوعاظ والأئمة، لتفقد مراحل تنقية المياه من بداية وصول المياه الى المأخذ وحتى ضخها الى الشبكة، ودور المتابعة من المعامل والجودة لتلك المراحل وفى نفس السياق سيتم تنظيم عدد من الندوات بالمساجد لتوضيح مفهوم الإسراف والتبذير والقيم الدينية فى التعامل مع الأشياء، ومن أهمها المياه خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان، والتأكيد على أن يكون الترشيد سلوكا فى المقومات الشخصية للفرد.

 

 


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