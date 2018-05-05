مياه القناه تفعل التشغيل الذاتى بمحطة رفع بورسعيد







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناه، أنه فى إطار التشغيل الذاتي والذي تتبناه الشركة من خلال التنسيق بين القطاعات، تم تنفيذ عمليه تعديل وتركيب طلمبة بقطاع بورسعيد محطة رفعD4، وتم عمل كل ما يلزم وإعادة التركيب وضبط المحاورللطلمبه، طبقا للموجود علي الطبيعة بالورشة المركزية بالتل الكبير وتم التشغيل، وذالك بتكلفه اقل من 20 الف جنيه.

واشار عزب فى بيان له اليوم،إلى أن نفس الأعمال تم تنفيذها فيما سبق بمبلغ 250 ألف جنيه عن طريق مقاول، وهذا يؤكد الثقة فى الورشة المركزيه بالتل الكبير، بالتنسيق مع قطاع التشغيل والصيانة تحت إشراف المهندس محمود محسن، والمهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيليه، والمهندس مصطفى عبد المعطى.