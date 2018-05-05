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موظفون بشركات قطاع الأعمال العام يطالبون بصرف العلاوة الاستثنائية

السبت، 05 مايو 2018 01:29 م
موظفون بشركات قطاع الأعمال العام يطالبون بصرف العلاوة الاستثنائية عمرو الجارحى وزير المالية


الغربية - محمد طارق
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طالب العشرات من موظفى شركات قطاع الأعمال العام، كل من عمرو الجارحى وزير المالية والدكتور هشام عرفات وزير النقل، بصرف العلاوات الاستثنائية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد تحرير سعر الصرف وغلاء المعيشة، أسوة بعمال شركة غزل المحلة بالغربية.
 
وقال إيهاب الخيال مدير إدارة بشركة النيل العامة للطرق الصحراوية إن الآلاف من العاملين بشركات قطاع الأعمال العامة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لم يصرفوا حتى الآن العلاوات الاستثنائية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 2017 حتى الآن.
 
وأكد الخيال إن هناك العشرات من شركات قطاع الأعمال لهم الحق فى الحصول على العلاوة لكنهم حتى الآن لم يصرفوها، منتظرين تدخلا عاجلا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خاصة وأن هؤلاء الموظفين رواتبهم ضعيفة للغاية، لافتا إلى أن العلاوات تتراوح ما بين 15% إلى 20% لكل موظف شهريا.

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عمرو الجارحى وزير المالية

وزير الماليه

شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

الدكتور هشام عرفات

وزير النقل

العلاوات الاستثنائيه




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