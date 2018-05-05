video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 19 عنصرا من الجيش السورى فى هجوم لداعش جنوبى دمشق

السبت، 05 مايو 2018 02:05 م
مقتل 19 عنصرا من الجيش السورى فى هجوم لداعش جنوبى دمشق الجيش السورى ـ صورة أرشيفية


لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل 19 عنصرا من الجيش السورى فى هجوم لتنظيم داعش الإرهابى على منطقة الحجر الأسود جنوبى دمشق.

وقال المرصد وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن مسلحى تنظيم داعش، نفذوا هجمات معاكسة أجبرت قوات الجيش السورى على التراجع من مواقع سيطروا عليها فى منطقة الحجر الأسود الملاصق لمخيم اليرموك.

من جانبهم، ذكر ناشطون سوريون أن قتالا عنيفا تركز فى مناطق الحجر الأسود واليرموك والتضامن مترافقا مع قصف مكثف على مواقع يسيطر عليها تنظيم (داعش) الإرهابي؛ ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم الإرهابي.

يذكر أن وحدات من الجيش السورى سيطرت، فى وقت سابق اليوم، على الجزء الجنوبى من حى الحجر الأسود فى خطوة جديدة باتجاه إعلان جنوب دمشق خالية من الإرهاب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سانا: الجيش السورى يسيطر على الجزء الجنوبى من حى الحجر الأسود بالكامل

فيديو.. الجيش السورى يواصل قصف مناطق تمركز داعش جنوب دمشق

الحجر الاسود

المرصد السورى

سوريا

داعش

الازمه السوريه




لا تفوتك
فيديو وصور.. "اليوم السابع" يشارك فى انطلاق أول رحلة قطار شحن من الصين لإيطاليا

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يشارك فى انطلاق أول رحلة قطار شحن من الصين لإيطاليا

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: لن نسمح لغير أئمتنا بتنظيم الاعتكاف وساحات العيد .. ننظم 22 ألف ملتقى ثقافى وفكرى فى رمضان.. ولن نترك ساحة الدعوة خالية لأحد.. وخاطرة التراويح لن تزيد عن 7 دقائق

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: لن نسمح لغير أئمتنا بتنظيم الاعتكاف وساحات العيد .. ننظم 22 ألف ملتقى ثقافى وفكرى فى رمضان.. ولن نترك ساحة الدعوة خالية لأحد.. وخاطرة التراويح لن تزيد عن 7 دقائق

زيدان "بين نارين" قبل كلاسيكو إسبانيا.. مدرب ريال مدريد يدرس إراحة النجوم خشية "لعنة الإصابات".. كريستيانو رونالدو ومودريتش أبرز المرشحين للغياب.. والجماهير تخشى فضيحة جديدة أمام برشلونة بعد ثلاثية الدور الأول

زيدان "بين نارين" قبل كلاسيكو إسبانيا.. مدرب ريال مدريد يدرس إراحة النجوم خشية "لعنة الإصابات".. كريستيانو رونالدو ومودريتش أبرز المرشحين للغياب.. والجماهير تخشى فضيحة جديدة أمام برشلونة بعد ثلاثية الدور الأول

مرتضى منصور: سيتم محاسبة اللجنة المالية على توقيعاتها وهنرجع كل مليم اتصرف

مرتضى منصور: سيتم محاسبة اللجنة المالية على توقيعاتها وهنرجع كل مليم اتصرف

الوان أزيائك بتقول إيه عن شخصيتك؟ .الأسود حاسس بالأمان والوردى محتاج عاطفة

الوان أزيائك بتقول إيه عن شخصيتك؟ .الأسود حاسس بالأمان والوردى محتاج عاطفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة