مقتل 19 عنصرا من الجيش السورى فى هجوم لداعش جنوبى دمشق

مقتل 19 عنصرا من الجيش السورى فى هجوم لداعش جنوبى دمشقالسبت، 05 مايو 2018 02:05 م
الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل 19 عنصرا من الجيش السورى فى هجوم لتنظيم داعش الإرهابى على منطقة الحجر الأسود جنوبى دمشق.
وقال المرصد وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن مسلحى تنظيم داعش، نفذوا هجمات معاكسة أجبرت قوات الجيش السورى على التراجع من مواقع سيطروا عليها فى منطقة الحجر الأسود الملاصق لمخيم اليرموك.
من جانبهم، ذكر ناشطون سوريون أن قتالا عنيفا تركز فى مناطق الحجر الأسود واليرموك والتضامن مترافقا مع قصف مكثف على مواقع يسيطر عليها تنظيم (داعش) الإرهابي؛ ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم الإرهابي.
يذكر أن وحدات من الجيش السورى سيطرت، فى وقت سابق اليوم، على الجزء الجنوبى من حى الحجر الأسود فى خطوة جديدة باتجاه إعلان جنوب دمشق خالية من الإرهاب.
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