مقتل 10 من ميليشيات الحوثى فى معارك مع القوات الشرعية فى مديرية باقم بصعدة

مقتل 10 من ميليشيات الحوثى فى معارك مع القوات الشرعية فى مديرية باقم بصعدةالسبت، 05 مايو 2018 05:07 م
ميليشيات الحوثى التابعة لإيران باليمن
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أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل 10 من ميليشيات الحوثى فى معارك مع قوات الشرعية فى مديرية باقم بصعدة.
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