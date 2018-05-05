مقتل 10 من ميليشيات الحوثى فى معارك مع القوات الشرعية فى مديرية باقم بصعدة







كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل 10 من ميليشيات الحوثى فى معارك مع قوات الشرعية فى مديرية باقم بصعدة.