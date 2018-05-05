مقتل العشرات من مليشيات الحوثى خلال غارات للتحالف على الساحل الغربى باليمن

مقتل العشرات من مليشيات الحوثى خلال غارات للتحالف على الساحل الغربى باليمنالسبت، 05 مايو 2018 02:08 ص
جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
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شنت مقاتلات التحالف العربى فى اليمن غارات جوية على عدة مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثى فى جبهة الساحل الغربي، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للمليشيات ومصرع العشرات فى صفوفها.
وأشارت مصادر يمنية، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، الجمعة، إلى تقدم القوات اليمنية باتجاه مفرق و منطقة البرح، مؤكدة أن التقدم مستمر وسط انهيارات كبيرة فى صفوف الحوثيين، الذين تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المواجهات.
كانت قوات المقاومة الوطنية اليمنية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، قد سيطرت، فى وقت سابق، على سلسلة جبلية استراتيجية ومواقع للحوثيين فى محيط مفرق المخا والبرح.
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