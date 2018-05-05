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مفوضية الانتخابات العراقية ترصد 90 مخالفة للمرشحين منذ بدء حملاتهم

السبت، 05 مايو 2018 09:17 ص
مفوضية الانتخابات العراقية ترصد 90 مخالفة للمرشحين منذ بدء حملاتهم صندوق انتخابات ـ صورة أرشيفية


بغداد(أ ش أ)
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رصدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية نحو 90 مخالفة للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك منذ بدء الحملة الانتخابية أمس الجمعة.

وقال عضو مجلس المفوضين فى المفوضية العليا للانتخابات، حازم الردينى - فى تصريحات لراديو (سوا) الأمريكى اليوم السبت، إنه "تم رصد نحو 90 مخالفة منذ بدء الحملة الانتخابية أمس"، مشيرا إلى أن المخالفات كانت أغلبها عبارة عن استخدام ملصقات لا يمكن استخدامها، أو التجاوز على الأموال العامة.

وأوضح أنه تم تطبيق الغرامات المالية على هذه المخالفات، مؤكدا أنه لم يتم استبعاد لمرشحين بعينهم جراء المخالفات.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق قد دعت أمس البعثات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى فى إقليم كردستان إلى مشاركة المراقبين الدوليين فى عملية الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل.

فى سياق متصل، أكد رئيس المفوضية معن الهيتاوى أن عملية التصويت الخاصة بالأجهزة الأمنية والقوات العسكرية ستشمل مشاركة نحو 1.5 مليون ناخب يوم الخميس المقبل مع التصويت الخاص بالسجناء التى يقل سجنهم عن خمس سنوات والمغتربين.

وأضاف الهيتاوى أن جميع الإجراءات مكتملة من قبل المفوضية العليا للانتخابات وتم نشر مراكز الاقتراع ومحطات الاقتراع ووضع الخطة الأمنية الخاصة بحماية مراكز الاقتراع.

كما منعت المفوضية منتسبى الحشد الشعبى العراقى من المشاركة بالتصويت الخاصة بمنتسبى الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن أعضاء الحشد سيقترعون ضمن التصويت العام فى أماكن تواجدهم.

 


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