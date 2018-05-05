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السبت، 05 مايو 2018 07:17 م
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مصرع أكثر من 30 من مليشيا الحوثى بمواجهات مع الجيش اليمنى غربى تعز

السبت، 05 مايو 2018 06:54 م
مصرع أكثر من 30 من مليشيا الحوثى بمواجهات مع الجيش اليمنى غربى تعز إصابات في اليمن - أرشيفية


(أ ش أ)
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لقى أكثر من 30 عنصرا من مليشيا الحوثى مصرعهم وأصيب العشرات اليوم السبت، جراء المعارك التى خاضتها قوات الجيش اليمنى ضد المليشيا، فى منطقة البرح غربى تعز.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصدر عسكرى قوله:" إن قوات الجيش اليمنى شنت هجوماً عنيفاً على تجمعات ومواقع مليشيا الحوثى فى منطقة البرح، أسفر عن مقتل أكثر من 30 عنصراً من عناصر المليشيا وإصابة العشرات".

وأضاف المصدر أن الجيش اليمنى تمكن من تحرير سلسلة جبال الرخام الاستراتيجية المطلة على مصنع البرح، كما سيطرت على الخط الرابط بين البرح وكهبوب، وقطعت طرق إمداد المليشيا عن عناصرها المتواجدة فى كهبوب والعمري.

وأكد المصدر أن الجيش اليمنى يواصل تقدمه بإسناد جوى مكثف من مقاتلات التحالف العربي، مضيفا أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة بالأرواح والعتاد العسكرى جراء غارات التحالف العربي.

 


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