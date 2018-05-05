مشارى راشد: فكر الإخوان المنحرف تسلل إلى السعودية والخليج من عناصر دخيلة

مشارى راشد: فكر الإخوان المنحرف تسلل إلى السعودية والخليج من عناصر دخيلةالسبت، 05 مايو 2018 04:43 م
مشارى راشد
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أكد الداعية الكويتى مشارى راشد العفاسى، أن الفكر الإخوانى المنحرف تسلل إلى دول الخليج العربى من خلال عناصر دخيلة.
وكتب مشارى، عبر حسابه على تويتر: "فى المملكة علماء يستحى الداعية أن يتكلم بحضرتهم، ولم يتسلل الفكر الإخوانى المنحرف إلى السعودية والخليج قديماً إلا من خلال عناصر دخيلة"، مضيفا: "لو فتشت قديماً وحديثاً لرأيت مفتى الجماعة السرورية أو الإخوانية ليس من أهل البلد كالسعودية والكويت وقطر، فهل نُلدغ من الحزب مرتين؟".
تدوينة مشارى راشد
كما "السؤال لجماعة الدعوة والإصلاح فى إيران والتى تمثل الإخوان المسلمين فى إيران وترفع شعار الوحدة الوطنية هناك، ما موقف الجماعة من قتل الشعب السورى والعراقى وتهجيره ؟".
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