"مرور الإسكندرية": العشوائيات سبب رئيسى للزحام ومحور المحمودى سيحد من الأزمة







كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

قال اللواء جمال إسماعيل مدير مرور اﻹسكندرية، إن المواقف العشوائية المتواجدة بأماكن متفرقة داخل المحافظة تؤثر على منطقة الكورنيش بسبب كثرة الانتظار الخاطئ، حيث تبلغ الكثافة السكانية للمحافظة قرابة 6 مليون شخصا مما يجعلها المحافظة اﻷكثر ازدحاما .

وأضاف مدير مرور اﻹسكندرية خلال فعاليات مؤتمر المرور الذى يعقد فى دار الضيافة بمدينة نصر أنه سيتم إنشاء محور المحمودية خلال الفترة المقبلة ما سيساهم فى الحد من الزحام المرورى على الطرق بالكورنيش وأبو قير.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت عن عقد مؤتمر صحفى تحت عنوان "التطور المرورى وأثره على المواطن"، بحضور اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة و اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور وجميع مسئولى إدارات المرور على مستوى الجمهورية وبعض الشخصيات العامة، يستعرض أحدث التقنيات المتطورة فى مجال الإشارات الضوئية والإلكترونية والكاميرات بالقاهرة والجيزة وتأثيرها على رصد المرور، تمهيدا لتعميمها على باقى محافظات القاهرة الكبرى وكيفية تطوير المرور لتخفيف الأحمال عن سائقى السيارات بشتى أنواعها، ومد جسور التعاون بين القطاع الشرطى والمواطنين.