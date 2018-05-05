محمد بن زايد فى ذكرى توحيد القوات الإماراتية: حصن الوطن المنيع







كتب هيثم سلامة

قال الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دولة الإمارات، فى الذكرى الـ 42 لتوحيد القوات المسلحة، والتى تحل غدا 6 مايو، إنها حصن الوطن المنيع وسياجه الواقى والسند للأشقاء فى أوقات المحن.

وكتب الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "مناسبة عزيزة، وذكرى غالية، يوم توحيد قواتنا المسلحة التى تصادف غدا.. أثبتت على الدوام أنها حصن الوطن المنيع وسياجه الواقى والسند للأشقاء فى أوقات المحن".

وأضاف محمد بن زايد: "فخور بأبنائى وبناتي جنود الوطن وحماته منتسبى مدرسة زايد وقيمه الأصيلة فى العطاء والبذل والتضحية والشجاعة والإقدام ونصرة المظلوم، حفظهم الله ، ورحم شهداءنا الابطال".

وتابع قائلاً: "حريصون على استمرار مسيرة التحديث والتطوير بما يعزز من قدرة قواتنا المسلحة وكفاءتها؛ لمواصلة دورها العظيم في حماية الوطن والمحافظة على مكتسباته".