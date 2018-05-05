محمد بن زايد فى ذكرى توحيد القوات الإماراتية: حصن الوطن المنيع

محمد بن زايد فى ذكرى توحيد القوات الإماراتية: حصن الوطن المنيعالسبت، 05 مايو 2018 05:31 م
قال الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دولة الإمارات، فى الذكرى الـ 42 لتوحيد القوات المسلحة، والتى تحل غدا 6 مايو، إنها حصن الوطن المنيع وسياجه الواقى والسند للأشقاء فى أوقات المحن.
وكتب الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "مناسبة عزيزة، وذكرى غالية، يوم توحيد قواتنا المسلحة التى تصادف غدا.. أثبتت على الدوام أنها حصن الوطن المنيع وسياجه الواقى والسند للأشقاء فى أوقات المحن".
وأضاف محمد بن زايد: "فخور بأبنائى وبناتي جنود الوطن وحماته منتسبى مدرسة زايد وقيمه الأصيلة فى العطاء والبذل والتضحية والشجاعة والإقدام ونصرة المظلوم، حفظهم الله ، ورحم شهداءنا الابطال".
وتابع قائلاً: "حريصون على استمرار مسيرة التحديث والتطوير بما يعزز من قدرة قواتنا المسلحة وكفاءتها؛ لمواصلة دورها العظيم في حماية الوطن والمحافظة على مكتسباته".
تغريدة محمد بن زايد
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