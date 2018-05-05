video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 07:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

" محمد الخواجة " رئيساً لمجلس قسم الاجتماع بآداب طنطا

السبت، 05 مايو 2018 06:33 م
" محمد الخواجة " رئيساً لمجلس قسم الاجتماع بآداب طنطا رئيس الجامعة


الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق

أصدر الدكتور مجدي عبد الرءوف سبع رئيس جامعة طنطا، قرار بتعيين الدكتور محمد ياسر شبل الخواجة الأستاذ بقسم الاجتماع بكلية الآداب، رئيساً لمجلس قسم الاجتماع بالكلية ولمدة عام.

يذكر  أن الدكتور محمد ياسر شبل الخواجة حصل على ليسانس الآداب من جامعة طنطا عام 1981، وحصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع الاقتصادي من جامعة طنطا عام 1988، ودرجة الدكتوراه من جامعة طنطا عام 1990، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ في مارس 2004

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة طنطا تنظم حفل لتكريم الأمهات المثاليات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعة طنطا

كلية الاداب بطنطا

رئيس قسم الاجتماع




لا تفوتك
عودة الدراسة بجميع كليات جامعة العريش بعد توقفها خلال الفترة الماضية

عودة الدراسة بجميع كليات جامعة العريش بعد توقفها خلال الفترة الماضية

التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

تريزيجيه يسجل ويصنع هدفين فى شوط قاسم باشا وطرابزون

تريزيجيه يسجل ويصنع هدفين فى شوط قاسم باشا وطرابزون

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة