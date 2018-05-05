" محمد الخواجة " رئيساً لمجلس قسم الاجتماع بآداب طنطا

" محمد الخواجة " رئيساً لمجلس قسم الاجتماع بآداب طنطاالسبت، 05 مايو 2018 06:33 م
رئيس الجامعة
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أصدر الدكتور مجدي عبد الرءوف سبع رئيس جامعة طنطا، قرار بتعيين الدكتور محمد ياسر شبل الخواجة الأستاذ بقسم الاجتماع بكلية الآداب، رئيساً لمجلس قسم الاجتماع بالكلية ولمدة عام.
يذكر أن الدكتور محمد ياسر شبل الخواجة حصل على ليسانس الآداب من جامعة طنطا عام 1981، وحصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع الاقتصادي من جامعة طنطا عام 1988، ودرجة الدكتوراه من جامعة طنطا عام 1990، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ في مارس 2004
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