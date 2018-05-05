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محافظ سوهاج: ضبط 52 قضية تموينية فى حملات على الأسواق

السبت، 05 مايو 2018 12:53 م
محافظ سوهاج: ضبط 52 قضية تموينية فى حملات على الأسواق حملات تموينية على أسواق سوهاج


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن قيام حملة على الأسواق والمحالات التجارية ومخابز سوهاج وتم ضبط 52 قضية تموينية، وتمت الإحالة إلى النيابة لاتخاذ اللازم، وأن تلك الحملات تهدف لضبط الأسواق قبل شهر رمضان المعظم ومنع التلاعب بالأسعار والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح العميد محمد نصحى رئيس مباحث التموين فى بيان أن الحملة أسفرت عن ضبط 52 قضية تموينية منها ضبط "توماس م م" 20 سنة صاحب محل مواسير بلاستيك، ويقيم دائرة قسم طهطا، لإدارته نشاط تجارى بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "350" ماسورة بلاستيك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3953 جنح قسم طهطا لسنة 2018 .

كما تم ضبط 7 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و7 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص وزن، و 8 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و 15 قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع، و3 قضايا غلق محل تموين أثناء مواعيد العمل، وقضيتى عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش، و 4 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و5 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وشدد المحافظ على أجهزة المحافظة المعنية بمراقبة الأسواق بتكثيف الحملات قبل شهر رمضان المعظم، ولتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

 

 

 


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