محافظ بورسعيد ينهى مشكلة عقار سكنى حرصا على مصلحة السكان

محافظ بورسعيد ينهى مشكلة عقار سكنى حرصا على مصلحة السكانالسبت، 05 مايو 2018 05:14 م
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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أنهى المحافظ اللواء عادل الغضبان مشكلة عقار سكنى بحى الشرق والناجمة عن عدم توصيل المرافق للعقار، ما أدى إلى دخول مالكها فى منزاعات قضائية مع عدد من الجهات دون الوصول إلى حل حاسم.
ومن جانبه، تدخل المحافظ، وتم الاتفاق على أن يتنازل المالك عن القضايا مع تسديد كافة الإلتزامات المادية المطلوبة، تمهيدا لتوصيل المرافق فى أسرع ممكن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ اللواء عادل الغضبان، بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام، والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من سكان العقار.
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