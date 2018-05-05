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محافظ الوادى الجديد يفتتح مشروع سوق تحيا مصر بالداخلة بتكلفة 3.3 مليون جنيه

السبت، 05 مايو 2018 12:50 م
محافظ الوادى الجديد يفتتح مشروع سوق تحيا مصر بالداخلة بتكلفة 3.3 مليون جنيه محافظ الوادى الجديد يفتتح مشروع سوق تحيا مصر


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد سوق تحيا مصر الذى تم الانتهاء من انشائه بمدينه موط بمركز الداخلة بتمويل من صندوق تحيا مصر وتحت إشراف مديريه الإسكان بالوادي الجديد بتكلفة بلغت 3.3 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ فى بيان له اليوم أن إنشاء تلك المحلات التجارية يأتى فى إطار خطة المحافظة وبالتنسيق مع صندوق تحيا مصر لتوفير فرص عمل كريمه للشباب أبناء المحافظة

ومن جانبه أوضح المهندس احمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة أن السوق يضم عدد 49 محلًا تجاريًا، و مكتب إدارى ودورات مياة وبوفيه.

ووجه المحافظ بضرورة اختيار مسئول يجيد التعامل مع المواطنين لادارة السوق وتوفير عمال نظافة وامن للسوق وتحديد رسوم ماليه رمزيه للإنفاق منها على السوق والنظافة وتشكيل مجلس إدارة للسوق من أصحاب المحلات التجارية.

كما وجه المحافظ ايضا بعمل لافتات بنمط موحد لجميع المحلات التجارية بالسوق ومع التنوع فى الأنشطة المقدمة للمواطنين ووضع لوحات إرشاديه واستغلال المنطقة الخارجية لانتظار السيارات بها .

 


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