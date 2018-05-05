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بتكلفة تصل لـ 30 مليون جنيه..

محافظ القليوبية يناقش التصميم الهندسى للمحطة الوسيطة بشبرا الخيمة

السبت، 05 مايو 2018 03:44 م
محافظ القليوبية يناقش التصميم الهندسى للمحطة الوسيطة بشبرا الخيمة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية


القليوبية-نيفين طه
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عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اليوم إجتماعا مع مسئولى إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع بوزارة الإنتاج الحربى لمناقشة الرسوم والتصميمات الهندسية لأكبر محطة وسيطة مزمع إنشائها بمدينة شبرا الخيمة وذلك بحضور مدير الشئون المالية والإدارية ومدير إدارة البيئة ومدير إدارة النظافة والتجميل ومدير المكتب الفنى بالمحافظة.

وناقش عشماوى خلال الإجتماع التصميم المبدئى للمحطة المغطاة التى تتكون من  2 حوض وميزان بسكول وعدد من الممرات اللازمة لدخول وخروج السيارات ووجه بضرورة مراعاة معدات السلامة الأمنية ومعدات الحماية المدنية كما ناقش عشماوى إمكانية إضافة خط فرز وكبس للقمامة ليتم الإستفادة من القمامة وعدم فرزها خارج المحطة.

ومن المقرر أن تصل التكلفة الإجمالية للمحطة حوالى 17 مليون جنيه كإنشاءات هندسية بالإضافة إلى شراء 1 لودر كبير و 1 حفار كبير و 5 سيارات قلاب حمولة 40 طن تصل تكلفتهم إلى حوالى 13 مليون جنيه.

وأثنى عشماوى خلال الإجتماع على سرعة معدل أداء رفع القمامة من المقلب الوسيط بالقطاوى والذى تم البدء فى رفعه منذ يوم 15/4/2018 وتم رفع 90 ألف طن حتى الآن.

 


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