محافظ القليوبية يحيل المسؤولين عن وفاة طفله بغرفة محابس مياه بنها للنيابة







القليوبية نيفين طه

أمر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية بإحالة المسؤولين عن واقعة سقوط الطفله رؤى علاء محمد والتي يبلغ عمرها عامين ونصف بغرفة محابس المياه إلى النيابة العامة، ومحاسبة المقصرين بكل شدة وحزم.

وأكد "عشماوى" على عدم التهاون مع مثل هذه الوقائع التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

تجدر الإشارة إلى أن أسرة الطفلة، حررت محضر تغيب الطفله برقم 1370 إداري قسم ثان بنها منذ أربعه أيام؛ وفي صباح اليوم أثناء صيانه عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي لغرفة المحابس تم العثور على الطفلة .

وأعرب المحافظ عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الطفلة، مؤكداً على أن حقها لن يضيع هباء لعدم تكرار مثل هذه الحوادث حفاظاً على أرواح المواطنين