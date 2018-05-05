محافظ الشرقية يفتتح مركز غسيل كلوى وأشعة مقطعية بالجهود الذاتية بديرب نجم







الشرقية – إيمان مهنى

افتتح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مبنى وحدة غسيل الكلى ووحدة الجهاز الهضمى والعيادات الخارجية والصيدلية المجمعة ووحدة الأشعة المقطعية بمستشفى ديرب نجم المركزى والمقامة بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية وبتبرع من المهندس عبد اللطيف عبد الخالق السعيد لتقديم خدمة صحية وعلاجية لأهالى المركز وللمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المستشفى.

وتفقد المحافظ المبنى والمكون من 5 طوابق، كما تفقد غرف وحدة غسيل الكلى والتى يضم 46 ماكينة غسيل يتردد عليها 157 مريضا للحصول على الخدمة الصحية اللازمة.

أعلن خلالها عن تزويد مبنى وحدة غسيل الكلى بمستشفى ديرب نجم المركزى بعدد 5 ماكينات غسيل كلوى على نفقة المحافظة للمساهمة فى تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزه لأهالى المدينة وللمترددين على المستشفى ولتحسين الخدمة الصحية للارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية بمركز ومدينة ديرب نجم.















