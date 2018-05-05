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محافظ الشرقية: مراكز فاقوس وههيا وأولاد صقر الأعلى تنفيذا للخطة الاستثمارية

السبت، 05 مايو 2018 01:55 م
محافظ الشرقية: مراكز فاقوس وههيا وأولاد صقر الأعلى تنفيذا للخطة الاستثمارية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،أن مراكز فاقوس وههيا وأولاد صقر وأبو كبير،حققت أعلى نسب تنفيذ للمشروعات الخدمية والتنموية، طبقاً للجدول الزمنى المحدد للخطة الإستثمارية الموحدة 2017/ 2018 لكل مركز بعدد من القطاعات الخدمية.

أوضح محافظ الشرقية،فى بيان له اليوم أن مركز فاقوس قد حقق نسبه 106% فى برامج "الكهرباء – الرصف – تدعيم الوحدات المحلية – تحسين البيئة – الأمن – الإطفاء" بإعتماد مالى 6 مليون جنيه.

أما مركز أبوكبير،حقق نسبة 100% فى برامج الكهرباء – الرصف – تدعيم الوحدات المحلية – تحسين البيئة – الأمن – الإطفاء بإعتماد مالى 4 مليون جنيه،كما حقق مركز ههيا نسبه 100% فى برامج الكهرباء – الرصف – تدعيم الوحدات المحلية – تحسين البيئة – الأمن – الإطفاء" بإعتماد مالى 2 مليون و500 ألف جنيه، ومركز أولاد صقر حقق نسبة 100% فى "الكهرباء – الرصف – تدعيم الوحدات المحلية – تحسين البيئة – الأمن – الإطفاء" بإعتماد مالى 2 مليون و 500 ألف جنيه .

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية القروية للتعرف على المشروعات المتعثرة فى كل قطاع خدمى لتقديم الحلول اللازمة لدفع عجلة العمل بها، للإرتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بعدد من القطاعات الخدمية، وتقييم الأداء والوقوف الفورى على كل المشكلات التى تقف حائلاً لإستكمال تلك المشروعات، ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

 

 

 


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