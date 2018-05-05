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محافظ الدقهلية : استعادة 40 فدان بالمطرية والمنزلة والجمالية وبحيرة المنزلة

السبت، 05 مايو 2018 02:32 م
محافظ الدقهلية : استعادة 40 فدان بالمطرية والمنزلة والجمالية وبحيرة المنزلة الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استعاده 40 فدان و15.329 متر مربع  بمراكز المطرية، الجمالية، المنزلة، شاطئ بحيرة المنزلة، فى إطار الحملة المكبرة لإزالة التعديات وتنفيذ 42 قرار إزالة للتعديات بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للثروة السمكية وشرطه البيئة والمسطحات ومراكز الشرطة، بالإضافة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، أملاك الدولة.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور الدوينى محمد، مدير عام مشروعات الثروة السمكية وبحيرة المنزلة بالمحافظة، بشأن نتائج الحملة المكبرة التى تم تنفيذها لإزالة التعديات على شاطئ البحيرة بنطاق المراكز المذكورة.

وأضاف الشعراوي، أنه تم تنفيذ 38 قرار إزاله بإجمالى 54 حاله بمساحه 40 فدان و4225 متر مربع بمركز المطرية، قرارين للإزالة بإجمالى 39 حاله بمساحه 2920 متر مربع بمركز المنزلة، قرارين للإزالة بإجمالى 986 حاله بمساحه 8184 متر مربع  بمركز الجمالية.

وأوضح محافظ الدقهلية، فى بيان أن الحملة شارك فيها كافة الأجهزة المعنية بالتعاون مع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية، الجمالية، المنزلة، مساعد مدير الأمن لفرقة الأمن المركزى شمال الدقهلية، مأمور مراكز الشرطة، القيادات الأمنية بشرطه البيئة والمسطحات، قوات الأمن المركزى، مباحث مديرية أمن الدقهلية.

وشدد المحافظ، على استمرار الحملات لإزالة التعديات على شاطئ بحيره المنزلة بصفه خاصه، مع ضرورة متابعه تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات والتصدى الحاسم لأية تعديات فى المهد حفاظا على حقوق الدولة وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون تأكيدا لهيبة الدولة وردع المخالفين.

 

 

 


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