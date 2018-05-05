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محافظ البحيرة تنفى إصابتها فى حادث تصادم خلال جولة تفقدية لمشروعات المياه

السبت، 05 مايو 2018 03:14 م
محافظ البحيرة تنفى إصابتها فى حادث تصادم خلال جولة تفقدية لمشروعات المياه المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة


البحيرة - ناصر جودة
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نفت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، ما جرى تداوله من أنباء فى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول تعرضها لحادث تصادم خلال جولتها التفقدية لمشروعات المياه فى "أبو حمص".

وقالت محافظ البحيرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن ما حدث خلال تفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مركز "أبو حمص" هو حادث تصادم بين دراجة نارية من قوة التأمين المرورية وسيارة خاصة بالجهاز التنفيذى لمشروعات المياه، على أحد الطرق الفرعية، متابعة: "الحادث أسفر عن إصابة قائد الدراجة البخارية، وتم نقله لمستشفى أبو حمص العام".

وأوضحت محافظ البحيرة، أن حادث التصادم لم يؤثر على استكمال جولتها لمتابعة تنفيذ المشروعات الجديدة، خاصة مياه الشرب، لمواجهة أزمة نقص المياه فى المناطق النائية.

كان اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بوقوع حادث التصادم، وإصابة أمين الشرطة على البشبيشى، من قوة إدارة مرور البحيرة، والمعين لتأمين محافظ البحيرة، وتم نقله لمستشفى "أبو حمص" للعلاج، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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