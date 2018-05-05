محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض ختام الأنشطة بالمدرسة الدولية بالمجمع التعليمى







الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على أن الاهتمام بالتعليم والعلم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة للبلاد، كما أشاد بجهود جميع القائمين على العمل بالمدرسة المصرية العربية الدولية بالمجمع التعليمي للغات، تقديرا لما حققته المدرسة من مستوى متميز على مستوى المدارس الدولية بالنظم البريطانية .

جاء ذلك خلال حضور محافظ الإسماعيلية الاحتفالية السنوية التى نظمتها إدارة المدرسة بحضور رضا حسام الدين مدير عام المجمع التعليمي وحسين مهدى مدير المدرسة والقائمين على العمل بالمدرسة، وعدد كبير من أسر وأولياء الطلاب بمختلف المراحل التعليمية وذلك احتفالا بختام الأنشطة الفنية للعام الدراسي 2017/2018، وبحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والعميد وجيه عباس رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظة، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية

وافتتح المحافظ ومرافقوه من القيادات المعرض السنوى لأنشطة طلاب المدرسة بمختلف المراحل التعليمية، وأشاد بجهود جميع أولياء الأمور وأسر الطلاب فى تخريج أبناء بهذا المستوى العلمى، وصناعة جيل يستطيع حمل راية مصر وقياداتها مستقبلا.