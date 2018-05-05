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محافظ الإسماعيلية : زرع 125 عمود إنارة بنطاق مركز ومدينة أبوصوير

السبت، 05 مايو 2018 04:23 م
محافظ الإسماعيلية : زرع 125 عمود إنارة بنطاق مركز ومدينة أبوصوير جولة المحافظ فى أبوصوير


الإسماعيلية – جمال حراجى
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قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تركيب وزرع 125 عمود إنارة بطريق المعاهدة الزراعى الإسماعيلية – الزقازيق بنطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، والتى بلغات جملة تكلفتها ما يزيد عن 800 ألف جنيها.

رافق المحافظ خلل الجولة كل من، المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة أبوصوير، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، ومحمود الصورى رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوصويرالبلد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك  فى إطار استكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية، لتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاورالمرورية التى تشهدها المحافظة فى الوقت الراهن لتحقيق القدرالأكبرمن السيولة المرورية، والقضاء على أي شكل من أشكال الاختناقات وحوادث الطرق وتيسيرحركة المركبات وانتظام حركة المرور .

وخلال الجولة أكد المحافظ على أن الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الطرق يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذى، لأنه النهوض بمستوى الطرق يعد أحد وأهم ركائز التنمية الحقيقية والمنشودة لخدمة المواطنيين .

 


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