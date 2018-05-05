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محافظ الإسكندرية: قرى أبيس بها 4 مصانع للسجاد تنتج أجود الأنواع فى مصر

السبت، 05 مايو 2018 01:33 م
محافظ الإسكندرية: قرى أبيس بها 4 مصانع للسجاد تنتج أجود الأنواع فى مصر جانب من الافتتاح


الإسكندرية - هناء أبو العز
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قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن مجمع مصانع مؤسسة مصر الخير سيقام على مساحة 6 آلاف متر، حيث تم التنسيق وتخصيص قطع الأرض مع هيئة الثروة السمكية ومحافظة الإسكندرية ومؤسسة مصر الخير، من أجل التنمية وخدمة هذه المنطقة.

 

وأشار سلطان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش وضع الدكتور على جمعة حجر الأساس للمصانع، إلى أن قرى أبيس بها 4 مصانع للسجاد ينتج أجود انواع السجاد فى مصر والتى يتم تصديره إلى الخارج، ولاقى إعجاب الكثير من الدول العالم، وأن يعمل فى تلك المصانع 1200 عامل على مدار السنوات الماضية.

 

وأكد محافظ الإسكندرية، على أن مجمع مصانع مصر الخير للسجاد والكليم اليدوى بمنطقة أبيس، سيكون فيه 1000 لون أى سوف يعمل به 5000 عامل وتدريبهم على صناعة السجاد والكليم والمنسوجات اليدوية.

 

جاء ذلك خلال وضع الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بصحبته الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية،  اليوم السبت، حجر أساس مجمع مصانع مصر الخير للسجاد والكليم اليدوى والذى يستهدف تشغيل 5000 عامل وتدريبهم على صناعة السجاد والكليم والمنسوجات اليدوية، على خلفية الاحتفالية التى تنظمها مؤسسة مصر الخير، بقرية أبيس بالإسكندرية.

 

وسط حضور العميد حازم بدر الدين، مساعد قائد المنطقة الشمالية، وأهالى قرى أبيس، وتم وضع حجر الأساس لمجمع مصانع أبيس،  وتكريم العامل المثالى من قرية أبيس، ثم تفقد أكاديمية ومصانع أبيس السجاد اليدوى القائمة.

 


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