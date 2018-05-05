محافظ الإسكندرية: صناعة السجاد بدأت فى أبيس بشكل محدود والآن هناك 100 نول







الإسكندرية-هناء أبو العز

عبر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية عن فخره بأهالى أبيس، الذين يشاركون ويعملون فى صناعة السجاد اليدوى، وأصبحوا مصدرين له بكل أنحاء العالم بجودة عالية وتميز وتفرد وطلب غير مسبوق.

وأكد سلطان فى كلمته، على هامش وضع الدكتور على جمعة، حجر الأساس لمصانع السجاد والكليم اليدوى بقرية أبيس، على استعداده لمساعده القرية بتسهيل كل الإجراءات الخاصة بإنشاء المصانع وإمدادها بالمرافق وتمهيد الطرق.

وقال سلطان، إن صناعة السجاد بدأت فى القرية من 2014 بشكل محدود، والآن أصبح هناك 100 نول ينفقون على أسر كثيرة، مضيفًا أنه ليس من المهم إعطاء المواطنين إعانات، ولكن الأفضل إعطائهم مهنة تدر عليهم دخل مستمر، مؤكدًا أن هذا المكان كان يستخدم لجمع القمامة، وعملية تحويله إلى مكان للإنتاج لم يكن فى الأحلام.