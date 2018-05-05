video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 01:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية: صناعة السجاد بدأت فى أبيس بشكل محدود والآن هناك 100 نول

السبت، 05 مايو 2018 01:16 م
محافظ الإسكندرية: صناعة السجاد بدأت فى أبيس بشكل محدود والآن هناك 100 نول الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية


الإسكندرية-هناء أبو العز
إضافة تعليق

عبر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية عن فخره بأهالى أبيس، الذين يشاركون ويعملون فى صناعة السجاد اليدوى، وأصبحوا مصدرين له بكل أنحاء العالم بجودة عالية وتميز وتفرد وطلب غير مسبوق.

وأكد سلطان فى كلمته، على هامش وضع الدكتور على جمعة، حجر الأساس لمصانع السجاد والكليم اليدوى بقرية أبيس، على استعداده لمساعده القرية بتسهيل كل الإجراءات الخاصة بإنشاء المصانع وإمدادها بالمرافق وتمهيد الطرق.

وقال سلطان، إن صناعة السجاد بدأت فى القرية من 2014 بشكل محدود، والآن أصبح هناك 100 نول ينفقون على أسر كثيرة، مضيفًا أنه ليس من المهم إعطاء المواطنين إعانات، ولكن الأفضل إعطائهم مهنة تدر عليهم دخل مستمر، مؤكدًا أن هذا المكان كان يستخدم لجمع القمامة، وعملية تحويله إلى مكان للإنتاج لم يكن فى الأحلام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. على جمعة ومحافظ الإسكندرية يضعان حجر الأساس لمصانع السجاد بقرية أبيس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

القمامه

اخبار الاسكندريه




لا تفوتك
الصحة تضبط 34 طن أغذية فاسدة فى حملة للرقابة على الأسواق قبل رمضان

الصحة تضبط 34 طن أغذية فاسدة فى حملة للرقابة على الأسواق قبل رمضان

رئيس السكة الحديد: أنهينا استعدادات السفر فى رمضان وضمان تسهيل حجز التذاكر

رئيس السكة الحديد: أنهينا استعدادات السفر فى رمضان وضمان تسهيل حجز التذاكر

إعادة الإعمار.. ورقة قطر للعودة إلى سوريا.. إمارة الإرهاب قادت سيناريو الخراب وتتأهب لحملة نهب عبر بوابة البناء.. تقارير غربية تحذر من الشركات "متعددة الجنسيات".. ومسئول سورى: لا مكان لـ "رعاة الدمار"

إعادة الإعمار.. ورقة قطر للعودة إلى سوريا.. إمارة الإرهاب قادت سيناريو الخراب وتتأهب لحملة نهب عبر بوابة البناء.. تقارير غربية تحذر من الشركات "متعددة الجنسيات".. ومسئول سورى: لا مكان لـ "رعاة الدمار"

أسواق الإسكندرية تستعد لرمضان.. استقرار فى أسعار الياميش.. ونجوم الكرة يسيطرون على البلح: "محمد صلاح وكوبر والحضرى الأغلى.. وميسى ينافس رونالدو.. وحسام البدرى الأقل سعرا"

أسواق الإسكندرية تستعد لرمضان.. استقرار فى أسعار الياميش.. ونجوم الكرة يسيطرون على البلح: "محمد صلاح وكوبر والحضرى الأغلى.. وميسى ينافس رونالدو.. وحسام البدرى الأقل سعرا"

إزاى تحققى المعادلة الصعبة مع ابنك لامتحانات من غير ضغوط؟

إزاى تحققى المعادلة الصعبة مع ابنك لامتحانات من غير ضغوط؟

الأهلى يغلق ملف عودة رمضان صبحى.. ويكثف مفاوضات ضم أفشة

الأهلى يغلق ملف عودة رمضان صبحى.. ويكثف مفاوضات ضم أفشة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة