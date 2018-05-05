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محافظ أسيوط: تقسيم المحافظة 5 قطاعات لتطبيق منظومة المخلفات الجديدة

السبت، 05 مايو 2018 04:54 م
محافظ أسيوط: تقسيم المحافظة 5 قطاعات لتطبيق منظومة المخلفات الجديدة المهندس ياسر دسوقى محافظ أسيوط


كتبت آية دعبس
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قال المهندس ياسر دسوقى، محافظ أسيوط، إن المحافظة بدأت فى تطبيق منظومة المخلفات الجديدة، فى مدينة أسيوط، من بين 5 قطاعات تم تقسيم المحافظة لها تمهيدا لبداية التطبيق، لافتا إلى أن الفترة الماضية، شهدت تعاونا كبيرا للوصول إلى منظومة مرضية، بين المحافظة ووزارة البيئة.
 
وأكد المحافظ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن ببيت القاهرة، لمناقشة مخرجات المخطط الرئيسى لمنظومة إدارة المخلفات بأسيوط، أن المحافظة تهتم أن تظهر بشكل لائق، وكافة الأطراف المعنية تصبح مستفيدة من المنظومة بالمحافظة.
 
وأشار المحافظ، إلى أن البداية كانت بمدينة أسيوط، وكل المناطق ستبدأ لاحقا، مشيرا إلى أنه فى الوقت الحالى جارى جمع القمامة من مناطق محددة، ومع ذلك لا يشعر المواطن بأن الشوارع نظيفة، وهو ما تم أخذ اسببابه لتلافيه فى المنظومة الجديدة.
 
 
 

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