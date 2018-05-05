مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة ملكة جمال الغردقة الاثنين المقبل

مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة ملكة جمال الغردقة الاثنين المقبلالسبت، 05 مايو 2018 06:00 ص
تامر نبيل عضو مجلس ادارة جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر
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أعلن تامر نبيل، عضو مجلس ادارة جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، انه سيتم عقد مؤتمر صحفى يوم الأثنين المقبل بأحد فنادق الغردقة، للإعلان عن تفاصيل مسابقة ملكة جمال الغردقة 2018 .
واكد عضو مجلس ادارة جمعية الاستثمار السياحى، أن من المقرر أن تقام المسابقة بأحد فنادق الغردقة، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر .
واضاف ان سيشارك فى المسابقة متسابقات من ملكات جمال من العديد من الدول الأوروبية المشتركة ومن المقرر ان يكون الفنان طارق لطفي رئيس لجنة التحكيم وممثلين عن هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والعديد من المستثمرين السياحيين بالبحر الاحمر .
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