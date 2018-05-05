كهرباء الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة فاروس لتدريب الطلاب







الإسكندرية جاكلين منير

وقعت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بروتوكول تعاون مع جامعة فاروس، داخل مقر الجامعة بالإسكندرية، لتدريب طلاب الجامعة نظريًا وعمليًا.

قال المهندس حمدى عكاشة،رئيس الشركةفى بيان صادر اليوم إن بروتوكول التعاون بين الشركة وجامعة فاروس يأتى فى إطار حرص الشركة على القيام بالعديد من أوجه التعاون مع الجامعات والكليات المختلفة،وكذلك الهيئات والمؤسسات الكبرى بالإسكندرية، للتدريب الميدانى للطلاب داخل الشركة لمواكبة التغيرات التى تحدث بسوق العمل،وإكسابهم الخبرات العملية التى تؤهلهم لسوق العمل.

وأوضح المهندس خالد أمين رئيس قطاع التدريب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء،أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات العملية والعلمية، وإتاحة التدريب الصيفى للطلاب بكليات الجامعة خاصة كلية الهندسة بأقسام الكهرباء و الميكانيكيا و كلية إدارة الأعمال و الحاسبات؛ داخل ورش ومواقع شركة الكهرباء للأستفادة بالخبرة العملية للشركة؛ منوهاً إلى أن هذا البروتوكول هو بروتوكول سنوى يتم تجديده.

وأشار رئيس قطاع التدريب، إلى الإستفادة بالخبرات العلمية و الأكاديمية فى عقد ورش العمل لتحقيق الربط بين الدراسة و العمل.

قام بتوقيع البروتوكول المهندس خالد أمين نائبا عن رئيس الشركة، والدكتور رمضان أبو العلا نائب رئيس جامعة فاروس.