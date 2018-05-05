قوات سوريا الديمقراطية تتقدم على داعش فى ريف دير الزور الشرقى







دمشق (أ ش أ)

أفادت مصادر بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أنها سيطرت على منطقة "محطة القطار" قرب بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقى وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحى تنظيم داعش.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم السبت، عن هذه المصادر قولها أن قوات سوريا الديموقراطية نجحت أيضا فى التقدم على التنظيم فى محور قرية الباغوز عند الحدود مع العراق.

وكانت مصادر سورية قد أفادت أمس بإنزال أربع مروحيات تابعة للتحالف الدولى عتادا حربيا ثقيلا لقوات سوريا الديمقراطية قرب مدينة هجين بريف محافظة دير الزور الشرقية، مشيرة إلى أن اشتباكات دارت فى محيط البلدة فى إطار عملية عسكرية لإخراج مسلحى داعش من شرق الفرات.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت مؤخرا إطلاق معركة جديدة للسيطرة على ما تبقى من جيوب تنظيم داعش الإرهابى فى دير الزور.