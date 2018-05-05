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قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين خلال غارات جوية للتحالف العربى فى صعدة

السبت، 05 مايو 2018 07:00 ص
قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين خلال غارات جوية للتحالف العربى فى صعدة جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية


صنعاء أ ش أ
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أفادت مصادر ميدانية بنجاح قوات الشرعية اليمنية بإسناد من مقاتلات التحالف العربى، فى استعادة السيطرة على مواقع جديدة فى مديرية كتاف البقع، شمالى محافظة صعدة، المعقل الرئيس للمتمردين الحوثيين.

وأكدت المصادر- وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم السبت، أن المعارك والغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المتمردين، فيما لاذ آخرون بالفرار تاركين خلفهم معدات عسكرية وأسلحة، وكان قوات الجيش الوطنى اليمني، قد عددًا من المواقع الاستراتيجية فى جبهة قانية شرق البيضاء وسط اليمن.

 


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