فيديو.. محافظ كفر الشيخ يناقش 43 شكوى فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين







كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيح اليوم السبت، 43 شكوى وطلباً للمواطنين فى اللقاء الأسبوعى، الذى عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس راضى أمين السكرتير العام للمحافظة، واللواء شكرى الجندى، واللواء هانى النواصرة، واللواء سيد أحمد محمد سيد أحمد، واللواء إبراهيم القصاص، والدكتور عمرو دوير، والدكتورة منى عبد العاطى، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها التماس المواطن "م.ع.ع.م" الموافقة على نقله بالتبادل من مديرية الصحة بالبحيرة إلى مديرية الصحة بكفر الشيخ، والتماس المواطن "ع.ح.ر.ع" الموافقة على زراعة 12 فدان من الأرز لأنه يروى رى الراحة ويصعب تجفيفه، والتماس المواطن "س.ع.غ.أ" الموافقة على تجديد رخصة السيارة، والتماس المواطنة "ل.ع.ج.ق.هـ.م.ز" الموافقة على حجز قاعة قصر الثقافة، والتماس المواطنة "ع.م.ع.ك" الموافقة على إبقائها فى السكن الإدارى التابع لهيئة البريد، والتماس المواطن "م.ع.م.م" الموافقة على استخراج بيان الاستشهاد لابنه الشهيد، والتماس المواطنة "ن.س.م" الموافقة على الحصول على وحدة سكنية، والتماس المواطن "ن.ع.س.م" الموافقة على الحصول على وحدة سكنية، والتماس المواطن " ع.ع.أ.ن" الموافقة على ترخيص قطعة أرض مباني مساحة 200 متر، والتماس المواطن "م.س.م" الموافقة على نقل الرخصة باسمه حيث الرخصة مسجلة باسم والدته، بالإضافة الى طلبات ترخيص أكشاك بكفرالشيخ، وطلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة .

وبحث محافظ كفر الشيخ، عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، موجها رؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً .

أكد محافظ كفر الشيخ، انه سيتم منح شهدات أمان المصريين لأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من أبناء كفر الشيخ، لافتاً إلى أن هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لمن ضحوا بأنفسهم من أجل تراب هذا الوطن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضًا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التى يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفًا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات فى مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.

ويذكر أن محافظ كفر الشيخ قد كلف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعى لحل مشاكل المواطنين بحضور كافة الأجهزة وجميع القيادات التنفيذية بكل مركز، على أن يتم عقد هذا اللقاء يوم السبت من كل أسبوع، وذلك بالتزامن مع لقاء المواطنين الأسبوعى بديوان عام المحافظة.