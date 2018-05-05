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فيديو.. رئيس تونس يطالب الشعب بالتصويت بكثافة فى انتخابات البلدية غدا

السبت، 05 مايو 2018 11:05 ص
فيديو.. رئيس تونس يطالب الشعب بالتصويت بكثافة فى انتخابات البلدية غدا الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى


كتب: أحمد علوى
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نشر الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، فيديو خاطب فيه الشعب التونسى صباح اليوم السبت، ودعاهم من خلاله للمشاركة المكثفة فى الانتخابات البلدية يوم غد الأحد، وقال إنه يوم ليس كالعادة فهى للمرة الأولى الشعب التونسى مدعوا للمشاركة فى انتخابات البلديات وهذا يعنى أن تونس تواصل مسار الديمقراطية.

وتنطلق صباح غدا عملية التصويت فى انتخابات البلدية للمرة الأولى فى تونس منذ الثورة وهى أول تطبيق للحكم اللامركزى طبقا لدستور 2014، وتشهد تلك الانتخابات حربا حامية بين التيار العلمانى والإسلامى فى تونس حيث يمثل التيار المدنى حزب نداء تونس الحاكم فى حين يمثل إخوان تونس حركة النهضة الإسلامية.

وترشح لهذه الانتخابات بحسب إحصائية نهاية لهيئة الانتخابات 75 ألف مترشح توزعوا على 2074 قائمة، ويتوقع أن يتم التصريح بالنتائج الأولية فى موعد أقصاه يوم التاسع من مايو 2018.

ودخلت الحملة الانتخابية اليوم السبت فترة الصمت الانتخابى، بعد أن تخللتها يوم 19 أبريل عملية إدلاء الأمنيين والعسكريين بأصواتهم لأول مرة فى تاريخ الانتخابات بتونس وبلغت نسبة مشاركتهم 12%.

 


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