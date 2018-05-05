فيديو.. الجيش السورى يواصل قصف مناطق تمركز داعش جنوب دمشق

فيديو.. الجيش السورى يواصل قصف مناطق تمركز داعش جنوب دمشقالسبت، 05 مايو 2018 10:00 ص
قوات الجيش السورى
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يستعين الجيش السورى بشتى الآليات العسكرية خلال عملية تطهير ريف دمشق من الإرهابيين، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.
ويُظهر مقطع فيديو استخدام آلية "ميتيوريت" ضد قناصى تنظيم "داعش" الإرهابى المختبئين فى مخيم اللاجئين الفلسطينيين اليرموك.
كما يُظهر هذا الفيديو أداء مدفع "جفوزديكا" الذاتى الحركة ومدافع الهاون.
وتعتبر آلية "ميتيوريت" من راجمات القذائف الصاروخية، وتتلخص وظيفتها الأساسية فى تطهير الأرض من الألغام، وتستطيع تأمين ممر آمن عرضه 6 أمتار وطوله 90 مترا وسط حقل الألغام.
وتمتاز راجمة "ميتيوريت" بظهور ألسنة اللهب عند إطلاق الطلقات، ويشار إلى أن الإرهابيين زرعوا العديد من الألغام فى مخيم اليرموك.
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