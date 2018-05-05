video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. الجيش السورى يواصل قصف مناطق تمركز داعش جنوب دمشق

السبت، 05 مايو 2018 10:00 ص
فيديو.. الجيش السورى يواصل قصف مناطق تمركز داعش جنوب دمشق قوات الجيش السورى


كتب: محمد الأحمدى
إضافة تعليق

يستعين الجيش السورى بشتى الآليات العسكرية خلال عملية تطهير ريف دمشق من الإرهابيين، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية. 

ويُظهر مقطع فيديو استخدام آلية "ميتيوريت" ضد قناصى تنظيم "داعش" الإرهابى المختبئين فى مخيم اللاجئين الفلسطينيين اليرموك.

كما يُظهر هذا الفيديو أداء مدفع "جفوزديكا" الذاتى الحركة ومدافع الهاون.

وتعتبر آلية "ميتيوريت" من راجمات القذائف الصاروخية، وتتلخص وظيفتها الأساسية فى تطهير الأرض من الألغام، وتستطيع تأمين ممر آمن عرضه 6 أمتار وطوله 90 مترا وسط حقل الألغام.

وتمتاز راجمة "ميتيوريت" بظهور ألسنة اللهب عند إطلاق الطلقات، ويشار إلى أن الإرهابيين زرعوا العديد من الألغام فى مخيم اليرموك.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يتقدم فى عملياته ضد التنظيمات المسلحة بمنطقة الحجر الأسود

صور.. العثور الجيش السورى على مركز إعلامى لـ"الجزيرة" بمقر الإرهابيين بالغوطة

صور عثور الجيش السورى على أسلحة إسرائيلية الصنع جنوب دمشق

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الجيش السورى




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة